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القبض على 56 جنديا تركيا في الخدمة صدرت بحقهم قرارات توقيف في عملية نفذت ضد تنظيم فتح الله غولن في 36 ولاية (الجزيرة)

Lebanon 24
23-05-2025 | 00:57
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