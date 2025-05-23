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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة ويقتل 6 من عناصر تأمين المساعدات في دير البلح

Lebanon 24
23-05-2025 | 03:19
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