الرئيس نجيب ميقاتي في برقية تهنئة لقداسة البابا لاوون الرابع عشر: تنصيبكم على رأس الكنيسة الكاثوليكية يلقى صدى عميقاً لدى الشعب اللبناني والتزامكم بالسلام والعدالة هو مصدر إلهام لكل من يسعى للتعايش

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