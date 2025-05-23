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"سي إن إن": مشاركة إيران في محادثات روما تهدف فقط إلى تقييم الموقف الأميركي وليس السعي لتحقيق اختراق محتمل في المفاوضات

Lebanon 24
23-05-2025 | 04:17
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