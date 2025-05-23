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"سي إن إن" نقلا عن مصدرين إيرانيين: من غير المرجح أن تفضي المحادثات النووية إلى اتفاق بسبب إصرار واشنطن على منع طهران من تخصيب اليورانيوم
Lebanon 24
23-05-2025
|
04:18
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