الناطق الرسمي باسم حماس في لبنان جهاد طه: هناك حاجة لمراجعة الوجود الفلسطيني ومقاربة شاملة لملف سلاح المخيمات لكن لا يمكن تحييد فصائل المقاومة (الجديد)

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