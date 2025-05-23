هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: سنرد على أي عمل خاطئ ضد إيران بحزم وقوة وأي اعتداء من قبل الولايات المتحدة في المنطقة سيؤدي إلى مصير مماثل لفيتنام وأفغانستان

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