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"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيلية ألقت قنبلة على بلدة عيتا الشعب من دون وقوع إصابات
Lebanon 24
23-05-2025
|
05:19
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