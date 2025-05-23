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مجلة "دير شبيغل" الألمانية نقلاً عن نائب وزير الخارجية الإيراني: تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية يُعد "أمرًا محوريًا" بالنسبة لإيران وغير قابل للتفاوض
Lebanon 24
23-05-2025
|
07:28
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