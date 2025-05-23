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الدفاع الروسية: من المقرر مواصلة عملية تبادل أسرى بين موسكو وكييف خلال الأيام المقبلة

Lebanon 24
23-05-2025 | 09:41
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