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الجيش الإسرائيلي: اعتراض قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة دون وقوع إصابات

Lebanon 24
23-05-2025 | 10:34
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