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وزير خارجية عُمان: نسعى للمضي قدما نحو الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى اتفاق أميركي إيراني مستدام

Lebanon 24
23-05-2025 | 11:11
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