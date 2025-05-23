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وزير الخزانة الأميركي: نستطيع تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي 3% (الشرق)
Lebanon 24
23-05-2025
|
12:14
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