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برنامج الأغذية العالمي: نواجه تحديات عدة بينها القيود والكميات القليلة من المواد التي يسمح بإدخالها إلى غزة

Lebanon 24
23-05-2025 | 13:01
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