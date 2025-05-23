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مؤشر بلومبرغ للأسعار الفورية للدولار ينخفض 0.7% خلال تعاملات اليوم لأقل مستوى منذ كانون الأول 2023

Lebanon 24
23-05-2025 | 13:05
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