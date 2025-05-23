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الخارجية السورية: الوزير أسعد الشيباني بحث في لقاء مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون ملف العدالة الانتقالية وأكد الجانبان أهمية الحفاظ على أمن البلاد

Lebanon 24
23-05-2025 | 15:05
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