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المرصد الأورومتوسطي: قوات العدو الإسرائيلي أصدرت منذ بداية العام الجاري ما لا يقل عن 35 أمر تهجير قسري في قطاع غزة تضرر منها أكثر من مليون شخص

Lebanon 24
23-05-2025 | 15:08
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