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حماس: دعوة عضو الكونغرس الأميركي راندي فاين إلى قصف غزة بالسلاح النووي تحريض على الإبادة وجريمة ضد الإنسانية

Lebanon 24
23-05-2025 | 15:38
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