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وزير الخارجية الأميركي: ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر إشراقاً

Lebanon 24
23-05-2025 | 17:36
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