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الإدارة العسكرية في كييف: اندلاع حرائق في أحياء بالعاصمة الأوكرانية نتيجة لسقوط حطام صواريخ ومسيرات روسية

Lebanon 24
23-05-2025 | 19:18
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