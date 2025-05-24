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عراقجي خلال لقاء الكاردينال بارولين: الأراضي الفلسطينية تشهد وضعاً كارثياً نتيجة تفاقم المجازر واستمرار الإبادة الجماعية في غزة

Lebanon 24
24-05-2025 | 01:09
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