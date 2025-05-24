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وزير الداخلية: سأتابع جولتي على قرى الجنوب لمتابعة العملية الانتخابية بمواكبة شاملة لكل المناطق

Lebanon 24
24-05-2025 | 01:38
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