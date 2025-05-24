25
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
13
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
النائب السابق ابراهيم عازار لـmtv: مصلحة جزين هي الأهم ولا ثأر قديم بيننا وبين التيّار الوطني الحرّ فهو اختار فتح صفحة جديدة معنا
Lebanon 24
24-05-2025
|
02:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غادة أيوب: مرفوض أن يضع حزب الله عبر التيّار الوطني الحر يده على أراضينا في جزين
Lebanon 24
غادة أيوب: مرفوض أن يضع حزب الله عبر التيّار الوطني الحر يده على أراضينا في جزين
24/05/2025 11:59:24
24/05/2025 11:59:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: في بيروت التيار اختار مرشّحيه بسبب اتفاق سياسيّ للمحافظة على المناصفة وهذا بأهمية الحفاظ على العيش المشترك
Lebanon 24
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: في بيروت التيار اختار مرشّحيه بسبب اتفاق سياسيّ للمحافظة على المناصفة وهذا بأهمية الحفاظ على العيش المشترك
24/05/2025 11:59:24
24/05/2025 11:59:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سعيد الأسمر: ماكينة التيّار الوطني الحرّ تحاول نشر شائعات عن وجود مشاكل في اللائحة الواحدة ولكن ماكينتهم المشرذمة ونحن لا مشاكل بيننا
Lebanon 24
سعيد الأسمر: ماكينة التيّار الوطني الحرّ تحاول نشر شائعات عن وجود مشاكل في اللائحة الواحدة ولكن ماكينتهم المشرذمة ونحن لا مشاكل بيننا
24/05/2025 11:59:24
24/05/2025 11:59:24
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار الوطني الحر: نزع سلاح المخيمات لا يعني ولا يستلزم اعطاء اي حقوق للفلسطينيين في لبنان
Lebanon 24
التيار الوطني الحر: نزع سلاح المخيمات لا يعني ولا يستلزم اعطاء اي حقوق للفلسطينيين في لبنان
24/05/2025 11:59:24
24/05/2025 11:59:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
علي حسن خليل: نحن أمام تحد كبير بإعادة إعمار المناطق التي دُمرت وعلى الحكومة ان تنفذ التزامها وإنشاء أي صندوق لتمويل هذه العملية
Lebanon 24
علي حسن خليل: نحن أمام تحد كبير بإعادة إعمار المناطق التي دُمرت وعلى الحكومة ان تنفذ التزامها وإنشاء أي صندوق لتمويل هذه العملية
04:47 | 2025-05-24
24/05/2025 04:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
علي حسن خليل: لا يمكن ان نؤمن للعدو الاسرائيلي ولكن لدى الجنوبيين إرادة صمود
Lebanon 24
علي حسن خليل: لا يمكن ان نؤمن للعدو الاسرائيلي ولكن لدى الجنوبيين إرادة صمود
04:46 | 2025-05-24
24/05/2025 04:46:20
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب علي حسن خليل: التزكية من أبرز أشكال التعبير الديموقراطي يُضاف إلى ذلك الوضع الاستثنائي الذي عاشه الجنوب
Lebanon 24
النائب علي حسن خليل: التزكية من أبرز أشكال التعبير الديموقراطي يُضاف إلى ذلك الوضع الاستثنائي الذي عاشه الجنوب
04:45 | 2025-05-24
24/05/2025 04:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لافروف: الغرب لا يريد عالما متعدد الأقطاب
Lebanon 24
لافروف: الغرب لا يريد عالما متعدد الأقطاب
04:35 | 2025-05-24
24/05/2025 04:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب قاسم هاشم: إجراء الانتخابات جنوباً عشية عيد المقاومة والتحرير دلالة على الإرادة الوطنية التي تصد مشاريع العدو الطامحة لاستهدافات أكبر (الجديد)
Lebanon 24
النائب قاسم هاشم: إجراء الانتخابات جنوباً عشية عيد المقاومة والتحرير دلالة على الإرادة الوطنية التي تصد مشاريع العدو الطامحة لاستهدافات أكبر (الجديد)
04:29 | 2025-05-24
24/05/2025 04:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إكتشاف نادر على سفوح جبل صنين... لا يوجد في أيّ مكان في العالم (صورة)
Lebanon 24
إكتشاف نادر على سفوح جبل صنين... لا يوجد في أيّ مكان في العالم (صورة)
05:45 | 2025-05-23
23/05/2025 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"واتسآب" يحظر وئام وهاب!
Lebanon 24
"واتسآب" يحظر وئام وهاب!
14:50 | 2025-05-23
23/05/2025 02:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار شائعات عن إمكانيّة طلاقه من زوجته المحامية اللبنانية.. هذا ما قرّره ممثل عالميّ
Lebanon 24
بعد انتشار شائعات عن إمكانيّة طلاقه من زوجته المحامية اللبنانية.. هذا ما قرّره ممثل عالميّ
05:23 | 2025-05-23
23/05/2025 05:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن "أنفاق حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن "أنفاق حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
13:00 | 2025-05-23
23/05/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكالٌ في الطريق الجديدة.. ماذا حصل هناك؟
Lebanon 24
إشكالٌ في الطريق الجديدة.. ماذا حصل هناك؟
16:18 | 2025-05-23
23/05/2025 04:18:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:47 | 2025-05-24
علي حسن خليل: نحن أمام تحد كبير بإعادة إعمار المناطق التي دُمرت وعلى الحكومة ان تنفذ التزامها وإنشاء أي صندوق لتمويل هذه العملية
04:46 | 2025-05-24
علي حسن خليل: لا يمكن ان نؤمن للعدو الاسرائيلي ولكن لدى الجنوبيين إرادة صمود
04:45 | 2025-05-24
النائب علي حسن خليل: التزكية من أبرز أشكال التعبير الديموقراطي يُضاف إلى ذلك الوضع الاستثنائي الذي عاشه الجنوب
04:35 | 2025-05-24
لافروف: الغرب لا يريد عالما متعدد الأقطاب
04:29 | 2025-05-24
النائب قاسم هاشم: إجراء الانتخابات جنوباً عشية عيد المقاومة والتحرير دلالة على الإرادة الوطنية التي تصد مشاريع العدو الطامحة لاستهدافات أكبر (الجديد)
04:25 | 2025-05-24
وزير الداخلية: كثافة الاقتراع ضرورية للحفاط على الصورة الديموقراطية للانتخابات البلدية والاختيارية
فيديو
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
01:30 | 2025-05-24
24/05/2025 11:59:24
Lebanon 24
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:49 | 2025-05-23
24/05/2025 11:59:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غلق عيداتها في مصر.. شام الذهبي تردّ على انتقادات عملها بالتجميل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غلق عيداتها في مصر.. شام الذهبي تردّ على انتقادات عملها بالتجميل (فيديو)
02:25 | 2025-05-23
24/05/2025 11:59:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24