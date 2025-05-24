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وزيرالداخلية: الإعتداءات الإسرائيلية طالت كلّ لبنان وطبعاً قرى ونقاطاً محدّدة في الجنوب وبسط سلطة الدولة يعني احتضان الناس وتقديم الخدمة لهم

Lebanon 24
24-05-2025 | 02:55
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وزير الداخلية: بسط سلطة الدولة يعني احتضان الناس والشعب وتقديم الخدمة لهم
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