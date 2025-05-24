الحجار: وجود الجيش الاسرائيلي في الجنوب امر مستنكر ومرفوض والحكومة تقوم بكل الجهود الممكنة وضمانة انتخابات الجنوب هي دولة لبنان وشعبها الذي لم يقبل الا ان يحضر بكل كثافة ليمارس حقه الديمقراطي

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