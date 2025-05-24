Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الداخلية: احتلال الجيش الإسرائيلي أرضنا واستباحته لأجوائنا أمر مستنكر والحكومة تقوم بجهدها ونتمنّى أن تبسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي في الأيام المقبلة

Lebanon 24
24-05-2025 | 02:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحجار: وجود الجيش الاسرائيلي في الجنوب امر مستنكر ومرفوض والحكومة تقوم بكل الجهود الممكنة وضمانة انتخابات الجنوب هي دولة لبنان وشعبها الذي لم يقبل الا ان يحضر بكل كثافة ليمارس حقه الديمقراطي
lebanon 24
24/05/2025 12:01:01 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: لبنان افتتح صفحة جديدة بتاريخه عبر فرض سيادة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح
lebanon 24
24/05/2025 12:01:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: يجب أن يستعيد الجيش اللبناني سيادته على كامل أراضي البلاد
lebanon 24
24/05/2025 12:01:01 Lebanon 24 Lebanon 24
منسى: التعاون موجود والتنسيق قائم بين وزارتي الداخلية والدفاع والجيش منتشر على كافة الأراضي اللبنانية
lebanon 24
24/05/2025 12:01:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:46 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:35 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:47 | 2025-05-24
04:46 | 2025-05-24
04:45 | 2025-05-24
04:35 | 2025-05-24
04:29 | 2025-05-24
04:25 | 2025-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24