وزير الداخلية: احتلال الجيش الإسرائيلي أرضنا واستباحته لأجوائنا أمر مستنكر والحكومة تقوم بجهدها ونتمنّى أن تبسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي في الأيام المقبلة

Lebanon 24