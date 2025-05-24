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الحرس الثوري الإيراني: يدنا على الزناد ومستعدون لرد صارم على أي عمل عدائي يفوق التصورات

Lebanon 24
24-05-2025 | 03:05
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