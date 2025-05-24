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وزير الداخلية: الدولة موجودة ويدا بيد مع الشعب يتم إعادة إعمار الجنوب (الحدث)

Lebanon 24
24-05-2025 | 03:21
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وزير الداخلية من شبعا: إمكانات الدولة ضئيلة ولكن الإرادة موجودة ويجب العمل في الأيام المقبلة يدا بيد للوصول الى اعمار الجنوب
lebanon 24
24/05/2025 12:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية من مرجعيون: الدولة موجودة مع أبناء الجنوب وإلى جانبهم
lebanon 24
24/05/2025 12:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية: لم ننتظر ضمانات لاجراء الانتخابات في الجنوب فالدولة موجودة وتواكب العملية والشعب أخذ القرار بممارسة حقه
lebanon 24
24/05/2025 12:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية من مرجعيون: الشعب الجنوبي لم ولن يستسلم ونحن هنا لنقول ان الدولة موجودة إلى جانبه
lebanon 24
24/05/2025 12:00:18 Lebanon 24 Lebanon 24
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