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علي حسن خليل: نحن أمام تحد كبير بإعادة إعمار المناطق التي دُمرت وعلى الحكومة ان تنفذ التزامها وإنشاء أي صندوق لتمويل هذه العملية

Lebanon 24
24-05-2025 | 04:47
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