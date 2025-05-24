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أ. ب عن ضابط إسرائيلي: كل وحدة مشاة في غزة كانت تستخدم فلسطينيا لإخلاء المنازل قبل دخولها

Lebanon 24
24-05-2025 | 05:07
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