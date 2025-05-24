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أسوشيتد برس عن الجيش الإسرائيلي: الجيش يحظر تماما استخدام المدنيين دروعا بشرية أو مشاركتهم في العمليات ونشدد على هذه الأوامر إلى قواتنا

Lebanon 24
24-05-2025 | 05:12
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