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المتحدث باسم "الأونروا" في غزة لسكاي نيوز عربية: 300 ألف فلسطيني في القطاع في خطر شديد

Lebanon 24
24-05-2025 | 05:30
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