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وزير المالية: نحن بحاجة اليوم إلى إصلاحات لنخدم الشعب وهذه مطالب لبنانية قبل أن تكون دولية ومسيرة الإصلاح بدأت مع العهد الجديد

Lebanon 24
24-05-2025 | 05:44
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