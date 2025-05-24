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أخبار عاجلة
الرئيس فؤاد السنيورة: صيدا تتميز بالتنوع بين فئات المجتمع اللبناني
Lebanon 24
24-05-2025
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05:51
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