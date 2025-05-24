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مستشار وزير الخارجية الإيراني للشؤون الإعلامية: الدفاع عن المقاومة في فلسطين ولبنان ومواجهة جرائم الصهاينة في المنطقة على رأس جدول أعمال وزير الخارجية

Lebanon 24
24-05-2025 | 07:34
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