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يديعوت أحرنوت: توقعات ببدء تفعيل آلية توزيع المساعدات الأميركية في قطاع غزة يوم الإثنين أو الثلاثاء وليس غدا الأحد لأسباب لوجستية

Lebanon 24
24-05-2025 | 08:19
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