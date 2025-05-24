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قائد القوات الجوية الإيرانية: نجحنا في زيادة مدى صواريخ جو-جو بأكثر من 7 أضعاف وتم تحديث أنظمتنا الصاروخية
Lebanon 24
24-05-2025
|
09:30
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