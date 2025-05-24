Advertisement

أخبار عاجلة

برنامج الأغذية العالمي: أكثر من 70 ألف طفل في غزة يواجهون مستويات حادة من سوء التغذية

Lebanon 24
24-05-2025 | 10:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برنامج الأغذية العالمي: نحو 3 ملايين سوري يعانون مستوى حادا من انعدام الأمن الغذائي
lebanon 24
24/05/2025 20:13:44 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيسف: أكثر من 500 ألف طفل دون الخامسة بسوريا يعانون من سوء التغذية المهدّد للحياة
lebanon 24
24/05/2025 20:13:44 Lebanon 24 Lebanon 24
برنامج الغذاء العالمي: قدمنا مساعدات لأكثر من 335 ألف شخص بمنطقة طويلة شمال دارفور
lebanon 24
24/05/2025 20:13:44 Lebanon 24 Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي: مئات الآلاف من سكان غزة معرضون للخطر مع تناقص مخزون الغذاء
lebanon 24
24/05/2025 20:13:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:01 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:58 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:01 | 2025-05-24
12:58 | 2025-05-24
12:55 | 2025-05-24
12:50 | 2025-05-24
12:47 | 2025-05-24
12:29 | 2025-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24