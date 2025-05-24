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عدد المخالفات بلغ حتى الساعة السادسة 199 منها 171 مخالفة ادارية و23 اعلامية و5 أمنية
Lebanon 24
24-05-2025
|
11:11
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