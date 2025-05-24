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الحجار: المواطنون تواقون لممارسة العمل الديمقراطي والبلديات هي الخط الأول لخدمة الناس

Lebanon 24
24-05-2025 | 11:19
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