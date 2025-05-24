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وزارة الداخلية: شكاوى الانتخابات في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي بلغت حتى الآن 207 شكوى بينها 171 ادارية و24 اعلامية و5 أمنية

Lebanon 24
24-05-2025 | 11:44
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