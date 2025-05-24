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مصرف سوريا المركزي يرحّب بإصدار وزارة الخزانة الأميركية قرارا بتخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا (سكاي نيوز)

Lebanon 24
24-05-2025 | 12:16
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