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سلام: كان يهمنا إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده وهذا ما حصل كما حققنا أيضاً حيادية الحكومة وتعلمنا من الشوائب

Lebanon 24
24-05-2025 | 13:37
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