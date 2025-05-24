إذاعة الجيش الإسرائيلي: الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات في مراكز توزيع عبر شركات أميركية بغزة لن تبدأ غدا كما كان مخططا لها بسبب مشكلات لوجستية (الجزيرة)

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