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"يسرائيل هيوم" عن مسؤول أميركي: إدارة ترمب تفكر في تخفيف العقوبات على إيران كجزء من اتفاق موقت (الحدث)

Lebanon 24
24-05-2025 | 14:53
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