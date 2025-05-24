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وول ستريت جورنال عن مصدر: الفكرة طرحت بسبب قلق القضاة من أن ترامب قد يأمر بتقليص مهمة قوة الحماية الخاصة بهم
Lebanon 24
24-05-2025
|
23:35
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