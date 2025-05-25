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"لبنان24": النتيجة غير الرسمية لإنتخابات صيدا تُظهر فوز لائحة "سوا لصيدا" بـ10 مقاعد مقابل 8 لـ"نبض البلد" و 3 لـ"صيدا بدها ونحنا قدها"

Lebanon 24
25-05-2025 | 00:53
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