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هآرتس عن مصادر أمنية: نتنياهو قد يحاول استخدام رئيس الشاباك المعين لتأجيل جلسات محاكمته

Lebanon 24
25-05-2025 | 00:59
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