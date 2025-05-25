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الأونروا: أقل ما نحتاج إليه في غزة هو 500-600 شاحنة يوميا تديرها الأمم المتحدة بما في ذلك وكالتنا

Lebanon 24
25-05-2025 | 02:12
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