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الأونروا: السبيل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة الحالية في القطاع هو تدفق المساعدات بشكل فعال ومتواصل

Lebanon 24
25-05-2025 | 02:36
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